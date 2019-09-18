В анализах детей обнаружили частицы пластика

Новости Германии. Немецкие ученые обнаружили частицы пластика в анализах детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования проводились три года среди несовершеннолетних граждан Германии.

Результаты потрясли: при обследовании 97 % испытуемых были найдены следы 11 разных типов пластмасс. Объясняется это тем, что пластиковая тара активно используется в пищевой промышленности, при этом зачастую люди игнорируют сроки годности одноразовой посуды. В результате продукты распада попадают в организм. По мнению медиков, пластиковую упаковку на рынке детского питания необходимо запретить.