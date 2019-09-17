Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО

Оба футболиста должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел, и до ноября-декабря за ними будет осуществляться контроль.

Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года, в мае суд признал их виновными в участии в двух драках, произошедших утром 8 октября в центре Москвы. Однако все эти события не сильно сказались на карьере футболистов: еще до выхода из колонии Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», а у Мамаева все еще действует договор с «Краснодаром».