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Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО

17 сентября 2019 18:47
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Новости России. Российских футболистов Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи. Суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба футболиста должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел, и до ноября-декабря за ними будет осуществляться контроль.

Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО-1

Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО-3

Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года, в мае суд признал их виновными в участии в двух драках, произошедших утром 8 октября в центре Москвы. Однако все эти события не сильно сказались на карьере футболистов: еще до выхода из колонии Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», а у Мамаева все еще действует договор с «Краснодаром».

Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО-6

Кокорина и Мамаева выпустили из-под стражи по УДО-8

# Футбол # Александр Кокорин # Павел Мамаев # Фотофакт

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