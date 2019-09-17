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В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы

17 сентября 2019 08:36
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Новости Израиля. В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы. Избирательные участки уже открылись по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы -1

По итогам голосования определится состав 120-местного Кнессета. А затем будет сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. 

В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы -4

Повторное голосование проводится в государстве впервые. Это связано с тем, что после апрельских выборов премьер страны Нетаньяху не смог в отведенный законом срок договориться о создании коалиции. Парламент распустили. Бороться за победу 17 сентября будут 29 партий.

В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы -7

# Международная политика # Фотофакт

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