Парламент Каталонии начинает пленарное заседание: какие планируются перемены

Новости Каталонии. Парламент Каталонии начинает пленарное заседание. На встрече должен быть озвучен ответ Барселоны на решения правительства Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемных вопросов, которые нужно решить на нынешнем заседании каталонским депутатам, возможно, больше, чем за всю историю региона.

Президент автономии Карлес Пучдемон ранее заявлял: 26 октября – именно тот самый день, когда даже Мадрид со всеми законными и незаконными силами не сможет помешать ему объявить о независимости.