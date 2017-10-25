Каталония может провозгласить независимость 26 октября

Новости Испании. Исторический день для Европы. 25 октября рано утром Каталония может провозгласить независимость. На четверг назначено заседание парламента автономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым Барселона намерена дать ответ Мадриду, после того как правительство Испании экстренно применило 155 статью Конституции, которая отменяет самостоятельность региона.

Мариано Рахой, председатель правительства Испании:

Применение статьи 155 – исключительное решение. И окончание этого решения придет с началом местной избирательной гонки. Восстановление легитимности на территории Каталонии является одним из важнейших приоритетов правительства. Провести местные выборы нужно как можно скорее в соответствии с законом.

Карлос Лоскос, местный житель:

Все должно было быть сказано и устроено в мирном русле. Не так, как сейчас. Что мы будем делать? Война: каждый день становится хуже. Это пугает.