Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента

Новости Испании. Исторический день для Европы. Сегодня, 26 октября, может решиться судьба Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На свое ключевое заседание соберется местный парламент. И не исключено, что ответом официальному Мадриду станет провозглашение независимости автономии.
Отметим, в конце прошлой недели власти Испании заявили об отстранении каталонского правительства и проведении в течение полугода внеочередных парламентских выборов. До объявления их итогов самым богатым регионом страны будут управлять центральные власти. Решение испанского правительства должен утвердить сенат. Его заседание состоятся уже 27 октября.
Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября – за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших.