Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента

Новости Испании. Исторический день для Европы. Сегодня, 26 октября, может решиться судьба Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свое ключевое заседание соберется местный парламент. И не исключено, что ответом официальному Мадриду станет провозглашение независимости автономии.