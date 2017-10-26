Прямой эфир

Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента

26 октября 2017 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Исторический день для Европы. Сегодня, 26 октября, может решиться судьба Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свое ключевое заседание соберется местный парламент. И не исключено, что ответом официальному Мадриду станет провозглашение независимости автономии.

Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента -1

Отметим, в конце прошлой недели власти Испании заявили об отстранении каталонского правительства и проведении в течение полугода внеочередных парламентских выборов. До объявления их итогов самым богатым регионом страны будут управлять центральные власти. Решение испанского правительства должен утвердить сенат. Его заседание состоятся уже 27 октября.

Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября – за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каталония может провозгласить независимость 26 октября
25 октября 2017 18:59

Каталония может провозгласить независимость 26 октября

В Таиланде началась церемония прощания с королем Пхумипоном Адульядетом
25 октября 2017 16:00

В Таиланде началась церемония прощания с королем Пхумипоном Адульядетом

Неизвестный открыл стрельбу в университете Луизианы: два студента погибли
25 октября 2017 15:31

Неизвестный открыл стрельбу в университете Луизианы: два студента погибли