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Теракт в центре Киева: что известно

26 октября 2017 08:16
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Новости Киева. Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследованием происшествия занимается СБУ. Место ЧП до сих пор оцеплено.

Напомним, взрыв прогремел 25 октября у здания местного телеканала. Устройство было заложено в мотоцикле, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. От взрыва пострадали 5 человек, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Позже двое скончались в больнице.

# Теракт # Фотофакт

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