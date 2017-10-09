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В Лас-Вегасе в небо взлетели 58 белоснежных голубей в память о погибших в стрельбе около отеля

09 октября 2017 13:03
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Новости США. В небо над Лас-Вегасом взлетели 58 белоснежных голубей – по числу жертв самой кровопролитной и массовой стрельбы в истории Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лас-Вегасе в небо взлетели 58 белоснежных голубей в память о погибших в стрельбе около отеля-1

Ранее в США был объявлен 5-дневный траур по погибшим.

Между тем, появляются новые подробности о злоумышленнике. В номере преступника правоохранители обнаружили записи с расчетами высоты гостиницы, дистанции от окна до открытой площадки, где находились посетители. Все это говорит о спланированном, жестоком убийстве. Следователи полагают, что у мужчины было тяжелое психическое расстройство.

В Лас-Вегасе в небо взлетели 58 белоснежных голубей в память о погибших в стрельбе около отеля-4

# Фотофакт # Стрельба в США

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