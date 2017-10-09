Как качества человека влияют на индивидуальные решения: за что дали Нобелевскую премию по экономике

Новости Швеции. Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американец Ричард Талер. Награда в размере 9 миллионов шведских крон присуждена ему за работы, которые «объединяют экономический и психологический подходы при анализе принятия решений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талер показал, как качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их возможно предсказать.