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Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

24 мая 2024 14:23
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Парламент Грузии с 27 мая начнет процедуру по преодолению вето президента Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах. Заседание комитета по юридическим вопросам назначено на утро понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах-1

Для преодоления вето необходимо согласие как минимум 76 депутатов однопалатного парламента. В случае, если этот порог удастся преодолеть, закон вновь направят на подпись президенту. Если глава Грузии во второй раз откажется подписывать документ, это сделает спикер парламента Папуашвили. После этого закон вступит в силу.

На фоне протестов в стране и несмотря на критику Запада, 14 мая парламент Грузии утвердил законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Евросоюз предупредил, что это может иметь печальные последствия для страны, которая стремится стать членом ЕС, а Вашингтон и вовсе пообещал пересмотреть отношения с республикой, пригрозив санкциями против грузинских политиков. Впрочем, в самой республике подобные заявления назвали комичными.

# Международная политика # Новости Грузии

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