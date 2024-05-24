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Байден не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

24 мая 2024 11:43
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Американский лидер Джо Байден, вероятно, не примет участия в июньской конференции по Украине в Швейцарии, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Вместо этого он собирается посетить событие в Лос-Анджелесе, чтобы привлечь средства на свою предвыборную кампанию. На конференцию в Швейцарии приглашены около 160 стран, 70 из них уже подтвердили свое участие.

Российский МИД призвал страны проявить осторожность и отказаться от участия в конференции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была готова к мирным переговорам по Украине, но не была приглашена на конференцию.

# Международная политика

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