Байден не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

Американский лидер Джо Байден, вероятно, не примет участия в июньской конференции по Украине в Швейцарии, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Вместо этого он собирается посетить событие в Лос-Анджелесе, чтобы привлечь средства на свою предвыборную кампанию. На конференцию в Швейцарии приглашены около 160 стран, 70 из них уже подтвердили свое участие.

Российский МИД призвал страны проявить осторожность и отказаться от участия в конференции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была готова к мирным переговорам по Украине, но не была приглашена на конференцию.