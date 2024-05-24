Более 100 человек стали жертвами оползня в Папуа – Новой Гвинее

Оползень унес жизни более 100 человек в Папуа – Новой Гвинее. ЧП произошло рано утром в центральной части страны рядом с небольшим поселением, которое теперь частично погребено под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оползень унес жизни более 100 человек в Папуа – Новой Гвинее. ЧП произошло рано утром в центральной части страны рядом с небольшим поселением, которое теперь частично погребено под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти пока не подтвердили количество жертв. Продолжается поиск выживших. Первыми раскапывать землю начали уцелевшие жители. Позже к ним присоединились сотрудники экстренных служб. Также к работе привлекли военнослужащих Вооруженных сил страны и строительные бригады.