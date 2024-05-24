Прямой эфир

Более 100 человек стали жертвами оползня в Папуа – Новой Гвинее

24 мая 2024 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оползень унес жизни более 100 человек в Папуа – Новой Гвинее. ЧП произошло рано утром в центральной части страны рядом с небольшим поселением, которое теперь частично погребено под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек стали жертвами оползня в Папуа – Новой Гвинее-1

Власти пока не подтвердили количество жертв. Продолжается поиск выживших. Первыми раскапывать землю начали уцелевшие жители. Позже к ним присоединились сотрудники экстренных служб. Также к работе привлекли военнослужащих Вооруженных сил страны и строительные бригады.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Опубликован предварительный отчёт о крушении вертолёта с президентом Ирана на борту
24 мая 2024 13:42

Опубликован предварительный отчёт о крушении вертолёта с президентом Ирана на борту

Байден не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии
24 мая 2024 11:43

Байден не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке
24 мая 2024 11:15

4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке

Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО
24 мая 2024 11:06

Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ
24 мая 2024 11:04

НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ

Бортников: разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»
24 мая 2024 10:11

Бортников: разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии
24 мая 2024 09:00

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии

Орбан: слова западных политиков говорят о подготовке Европы к войне с Россией
24 мая 2024 08:48

Орбан: слова западных политиков говорят о подготовке Европы к войне с Россией

Франция стала лидером по уровню недоверия к ЕС
24 мая 2024 08:43

Франция стала лидером по уровню недоверия к ЕС

Европа готовится к началу войны с Россией – Орбан
24 мая 2024 08:27

Европа готовится к началу войны с Россией – Орбан

С должности снят командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов – Рогов
24 мая 2024 08:16

С должности снят командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов – Рогов

ФСБ РФ: украинская разведка непосредственно причастна к теракту в «Крокус Сити Холле»
24 мая 2024 08:01

ФСБ РФ: украинская разведка непосредственно причастна к теракту в «Крокус Сити Холле»