Парламент Грузии: выборы президента должны состояться до конца 2024-го

В Грузии выборы президента должны состояться еще до конца 2024 года. Об этом заявили в парламенте, который 25 ноября проводит первое заседание в обновленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точную дату депутаты определят завтра. Пока не названа и кандидатура на этот пост.

После изменения в Конституции президента впервые будут выбирать не граждане напрямую, а коллегия из 300 выборщиков. В нее войдут депутаты нового созыва парламента, представители местных властей. При этом решено, что и инаугурация новоизбранного президента состоится также в этом году. Такую поспешность политологи объясняют конфликтом между правящей «Грузинской мечтой» и нынешним президентом Саломе Зурабишвили. Она неоднократно накладывала вето на принимаемые партией законы, в частности об иноагентах.

26 октября, после парламентских выборов, на которых «Грузинская мечта» одержала убедительную победу, Зурабишвили заявила о массовых фальсификациях и призвала граждан выйти на улицы. Из-за чего страну стали сотрясать беспорядки. Сегодня протестующие пытались сорвать первое заседание нового парламента.