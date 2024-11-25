По сведениям журнала Economist, план мобилизации в Украине завершен лишь на две трети и испытывает трудности из-за нехватки и невысокого качества новобранцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Economist.

Сообщается, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы идти на уступки ради достижения мира, а некоторые считают переговоры с Россией единственным путем урегулирования конфликта.

18 мая в Украине начал действовать закон об усиленной мобилизации, согласно ему военнообязанные должны в течение 60 дней внести изменения в свои данные в военкоматах.

Ранее президент России Владимир Путин выступал с предложением мирного урегулирования, но после августовской атаки ВСУ заявил о том, что переговоры невозможны. Несмотря на это, мирные предложения Москвы остаются в силе, но в настоящее время переговоры с Украиной считаются невозможными, как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.