CNN: предварительно Израиль согласился прекращение огня с «Хезболлах»

Несмотря на участившиеся израильские атаки, Израиль и «Хезболлах» приблизились к заключению соглашения о перемирии в Ливане. Израильский представитель сообщил CNN, что «они движутся к соглашению», но остаются нерешенные вопросы. Об этом пишет ТАСС.

По данным Ynet, Израиль уже предварительно одобрил договор, до окончательного решения кабинета министров. Axios сообщает, что Хокстин пригрозил закончить посредничество, если Израиль не пойдет на перемирие.

С 23 сентября Израиль проводит операцию «Стрелы севера» по борьбе с «Хезболлой», нанося удары по ее военным объектам, чтобы создать безопасную обстановку в приграничных северных районах и вернуть жителей. В результате в ночь на 1 октября началась наземная операция на юге Ливана.