Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Новости Грузии. Новое правительство одобрили в Грузии. Парламент большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили и его кабмину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Новое правительство одобрили в Грузии. Парламент большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили и его кабмину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состав правительства почти не изменился, за исключением министров инфраструктуры и обороны. Согласно грузинской Конституции, у президента есть два дня, чтобы утвердить Гарибашвили в должности. Этот пост политик займет не впервые. Он уже возглавлял правительство с 2013 по 2015 годы. Тогда Гарибашвили стал самым молодым премьером в истории страны. Ему был всего 31 год.
Напомним, необходимость избирать нового премьера возникла 18 февраля, после того как Георгий Гахария ушел в отставку. Такое решение он принял в связи с разногласиями по вопросу задержания лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение».