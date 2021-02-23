Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Состав правительства почти не изменился, за исключением министров инфраструктуры и обороны. Согласно грузинской Конституции, у президента есть два дня, чтобы утвердить Гарибашвили в должности. Этот пост политик займет не впервые. Он уже возглавлял правительство с 2013 по 2015 годы. Тогда Гарибашвили стал самым молодым премьером в истории страны. Ему был всего 31 год.