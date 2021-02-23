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Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

23 февраля 2021 09:15
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Новости Грузии. Новое правительство одобрили в Грузии. Парламент большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили и его кабмину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили-1

Состав правительства почти не изменился, за исключением министров инфраструктуры и обороны. Согласно грузинской Конституции, у президента есть два дня, чтобы утвердить Гарибашвили в должности. Этот пост политик займет не впервые. Он уже возглавлял правительство с 2013 по 2015 годы. Тогда Гарибашвили стал самым молодым премьером в истории страны. Ему был всего 31 год.  

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили-4

Напомним, необходимость избирать нового премьера возникла 18 февраля, после того как Георгий Гахария ушел в отставку. Такое решение он принял в связи с разногласиями по вопросу задержания лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение».  

# Международная политика # Ираклий Гарибашвили # Георгий Гахария # Фотофакт

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