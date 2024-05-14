Прямой эфир

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

14 мая 2024 13:37
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Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем (окончательном) чтении. С момента инициирования он вызывал бурю негодования жителей и крайне негативную реакцию оппозиционных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах-1

Тем не менее большинство политиков выступили в поддержку документа, хотя голосование было непростым. Его участники вступали не только в словесную перепалку. Между депутатами правящей и оппозиционной партий произошла драка. Потасовка попала в прямой эфир.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах-4

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы. Приверженцы западного курса считают, что действие подобных правил станет препятствием для интеграции в Евросоюз. Сторонники этих мнений несколько месяцев проводят митинги в грузинской столице. Протесты далеки от мирных, из-за чего нередко в происходящее приходится вмешиваться полиции. На данный момент на проспекте Руставели перед парламентом снова собираются демонстранты. На месте дежурят правоохранители. Как заявил премьер-министр страны, власти Грузии не допустят майдана по украинскому сценарию.

Происходящее также прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада, который даже угрожает применить санкции против Тбилиси.

# Закон # Новости Грузии

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