Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем (окончательном) чтении. С момента инициирования он вызывал бурю негодования жителей и крайне негативную реакцию оппозиционных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее большинство политиков выступили в поддержку документа, хотя голосование было непростым. Его участники вступали не только в словесную перепалку. Между депутатами правящей и оппозиционной партий произошла драка. Потасовка попала в прямой эфир.

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы. Приверженцы западного курса считают, что действие подобных правил станет препятствием для интеграции в Евросоюз. Сторонники этих мнений несколько месяцев проводят митинги в грузинской столице. Протесты далеки от мирных, из-за чего нередко в происходящее приходится вмешиваться полиции. На данный момент на проспекте Руставели перед парламентом снова собираются демонстранты. На месте дежурят правоохранители. Как заявил премьер-министр страны, власти Грузии не допустят майдана по украинскому сценарию.

Происходящее также прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада, который даже угрожает применить санкции против Тбилиси.