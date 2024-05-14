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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

14 мая 2024 13:30
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Госсекретарь Соединенных Штатов прибыл в Киев с необъявленным визитом. На Западе отмечают, что приезд Блинкена призван продемонстрировать солидарность Штатов с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом-1

Это первая подобная поездка высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как Конгресс одобрил застрявший на несколько месяцев пакет военной помощи Киеву. Как отметили в Вашингтоне, эти почти 62 миллиарда долларов станут инвестицией в США, потому что фактически они помогут и дальше развивать американский военно-промышленный комплекс. В Штатах не скрывают, что украинский конфликт – это всего лишь бизнес-проект для Вашингтона, который является главным получателем выгоды от происходящего.

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом-4

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
Это трудное время, но помощь уже в пути. Часть ее уже в пути. Ее будет прибывать еще больше, и это будет иметь реальное значение в борьбе с продолжающейся российской агрессией на поле боя.

В Вашингтоне заявляют, что задача Блинкена в ходе визита обсудить способы укрепления обороны. Инициативу на поле боя ВСУ перехватить не удается. Это уже пятая поездка госсекретаря США в украинскую столицу. Последний раз Блинкен был в Киеве в сентябре прошлого года.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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