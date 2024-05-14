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Times: ближайшие недели будут решающими для Украины

14 мая 2024 13:26
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Британская газета Times отмечает, что следующие недели будут решающими для Украины в свете положения в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

Вопрос в другом – сможет ли западная помощь, в том числе и артиллерийские боеприпасы, прибыть вовремя, чтобы переломить ситуацию отмечается в издании.

В Times также обсуждаются вероятные проблемы с поставкой систем ПВО Patriot и истребителей F-16. Украинские генералы должны будут принимать решение о развертывании войск. Президент Украины Владимир Зеленский называет ситуацию в Харьковской области одной из самых напряженных.

# Международная политика

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