Times: ближайшие недели будут решающими для Украины

Британская газета Times отмечает, что следующие недели будут решающими для Украины в свете положения в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

Вопрос в другом – сможет ли западная помощь, в том числе и артиллерийские боеприпасы, прибыть вовремя, чтобы переломить ситуацию отмечается в издании.

В Times также обсуждаются вероятные проблемы с поставкой систем ПВО Patriot и истребителей F-16. Украинские генералы должны будут принимать решение о развертывании войск. Президент Украины Владимир Зеленский называет ситуацию в Харьковской области одной из самых напряженных.