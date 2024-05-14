Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и нынешней ситуации с напряженностью в Киеве, Европе и США в связи с проведением спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Песков добавил, что пока никаких комментариев по этому поводу нет.

Во время визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорит о ситуации на поле боя, последствиях предоставления нового пакета помощи от США и долгосрочных обязательствах Вашингтона по поддержке Киева.