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Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве

14 мая 2024 13:10
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и нынешней ситуации с напряженностью в Киеве, Европе и США в связи с проведением спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Песков добавил, что пока никаких комментариев по этому поводу нет.

Во время визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорит о ситуации на поле боя, последствиях предоставления нового пакета помощи от США и долгосрочных обязательствах Вашингтона по поддержке Киева.

# Международная политика

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