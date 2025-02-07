В США органы власти прекращают финансирование прессы

Отмечается, что во всех случаях речь идет об оплате дорогостоящих подписок на сервисы данных СМИ со стороны ряда министерств правительства. Ревизией трат федеральных органов занимается ведомство Илона Маска. Так, известно, что только на счет Politico поступало около 8 миллионов долларов – и все это средства налогоплательщиков. Ранее Илон Маск высказался резко против практики финансирования СМИ за счет госбюджета и пообещал, что это прекратится в ближайшее время.