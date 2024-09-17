Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента президента

Предложение об отстранении президента от власти было выдвинуто левой партией «Непокорившаяся Франция». Это произошло после того, как глава государства отказался допускать сторонников этого блока, победивших на выборах, к формированию правительства. Решение Макрона осудили и в обществе. Несколько дней страну сотрясали протесты. Процедура импичмента запущена, теперь произошедшее обсудят в юридическом комитете Национального собрания Франции. Процесс не быстрый и займет несколько недель.