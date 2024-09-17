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Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента президента

17 сентября 2024 16:58
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Совсем иные проблемы решают французские парламентарии. Сегодня, 17 сентября, ими запущена процедура импичмента Эммануэля Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента президента-2

Предложение об отстранении президента от власти было выдвинуто левой партией «Непокорившаяся Франция». Это произошло после того, как глава государства отказался допускать сторонников этого блока, победивших на выборах, к формированию правительства. Решение Макрона осудили и в обществе. Несколько дней страну сотрясали протесты. Процедура импичмента запущена, теперь произошедшее обсудят в юридическом комитете Национального собрания Франции. Процесс не быстрый и займет несколько недель.

# Международная политика

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