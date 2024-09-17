Onet: Зеленский и Сикорский поругались во время переговоров

Как сообщает Onet, 13 сентября между лидером Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Атмосфера была чрезвычайно напряженной, и, по словам источников, поляки были удивлены манерой общения Зеленского.

Зеленский обвинил Польшу в том, что она делает недостаточно для помощи Украине, и утверждал, что Польша раздувает Волынскую резню по внутренним политическим причинам. Он призвал не повторять этот вопрос.

В 2016 году польский парламент признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, устроенного украинскими националистами против поляков в 1939-1945 годах.