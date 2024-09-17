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ЕС потратил €1,4 млрд от замороженных активов РФ на помощь Украине

17 сентября 2024 14:52
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Европейский союз (ЕС) перевел 1,4 млрд евро, полученные от замороженных российских активов, на оказание военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

Эти средства были переданы через европейский фонд мира для закупки боеприпасов для артиллерии, средств ПВО и для поддержки оборонной промышленности Украины.

Большая часть поставок, как ожидается, будет произведена до конца года. Это случилось после того, как ранее, 26 июля, Европейская комиссия выделила первый транш в размере 1,5 млрд евро на покупку оружия для Украины.

Перечисление средств из российского актива вызывает критику со стороны России, а Министерство иностранных дел РФ предупреждает о жестком ответе. Эти активы стоимостью около 280 миллиардов долларов были блокированы странами «Большой семерки», ЕС и Австралией, в первую очередь они хранятся в бельгийской группе Euroclear.

# Международная политика # Деньги

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