Высокопоставленные командиры Вооруженных сил Украины, в том числе и бывший главнокомандующий Валерий Залужный, высказались против предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским плана вторжения в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

Эти командиры выразили обеспокоенность отсутствием деталей относительно плана после пересечения границы, назвав его рискованным предприятием.

Несмотря на это, 6 августа украинские войска начали атаку в Курской области, но, по заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, встретили сопротивление и не смогли достичь значительных успехов.

Министерство обороны РФ сообщило о существенных потерях украинской стороны: в боях погибло свыше 14 200 человек и 119 танков. Российский лидер Владимир Путин обвинил киевский режим в неизбирательных атаках, в том числе по гражданским объектам, и пообещал дать адекватный ответ. В связи с этим в Курской, Белгородской и Брянской областях введен особый режим, призванный обеспечить безопасность граждан.