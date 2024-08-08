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В Латвии строят «Балтийскую линию обороны» на границе с Беларусью и Россией

08 августа 2024 19:53
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Бетонные противотанковые надолбы, рвы, колючая проволока и бункеры – в Латвии начали возводить «Балтийскую линию обороны» на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно плану все укрепления будут располагаться в несколько рядов вглубь территории страны. По заявлениям командования, в будущем защитные сооружения хотят дополнительно усилить минными полями.

В Латвии строят «Балтийскую линию обороны» на границе с Беларусью и Россией-1

Но очередной грандиозный проект, как всегда, не обошелся без проблем. Значительная часть приграничных участков – это частные владения, и чтобы вести там строительство, Риге и союзникам по НАТО придется согласовать вопрос с собственниками.

Напомним, проект «Балтийской линии обороны» страны Альянса утвердили еще в январе. В перспективе она должна соединиться в единую систему с такими же комплексами вдоль польской границы, известными как «Восточный щит». Первые бункеры в Латвии должны быть готовы в начале следующего года.

# Граница

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