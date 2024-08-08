В Латвии строят «Балтийскую линию обороны» на границе с Беларусью и Россией

Бетонные противотанковые надолбы, рвы, колючая проволока и бункеры – в Латвии начали возводить «Балтийскую линию обороны» на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно плану все укрепления будут располагаться в несколько рядов вглубь территории страны. По заявлениям командования, в будущем защитные сооружения хотят дополнительно усилить минными полями.