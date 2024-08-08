В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации

Российские войска ведут операцию по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области. Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ в Суджанском и Кореневском районах работают над стабилизацией ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства обороны России, за сутки украинская сторона потеряла до 400 военнослужащих и 32 единиц бронетехники.

Массированные атаки ВСУ на Курскую область начались утром 6 августа. По словам местных властей, в это время украинское подразделение численностью в 1 тысячу человек пересекло границу, вероломно напав на гражданские объекты. Согласно официальным данным, в результате атак погибли четыре человека, около 3 тысяч жителей эвакуированы. В области введен режим ЧС.