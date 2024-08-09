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Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

09 августа 2024 06:58
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Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае поражения Дональда Трампа на выборах в ноябре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа-1

По его словам, даже если кандидат от республиканцев проиграет, то он любыми способами продолжит бороться за президентское кресло, как это было в 2021-м. Напомним, накануне вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии. Пока оба кандидата занимают одинаковые позиции. Согласно данным соцопросов, их разделяет показатель, сравнимый с погрешностью.

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп

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