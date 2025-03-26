Прямой эфир

Парламент Армении проголосовал за вступление страны в ЕС

26 марта 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парламентом Армении во 2-м чтении принят законопроект о вхождении страны в ЕС, пишет ТАСС.

Парламент Армении проголосовал за вступление страны в ЕС-1

Фото: Pinterest

64 депутата парламента отдали свои голоса «за» законопроект о вступлении в Европейский союз. Большая часть парламентариев, которые выступили в поддержку документа, представляют правящую партию «Гражданский договор». «Против» – голосовали 7 депутатов.

При этом члены крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» приняли решение в голосовании участие не принимать. «Авантюра правящего большинства продолжается», – подчеркнул секретарь фракции Арцвик Минасян до начала голосования.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На главу Пентагона подали в суд
26 марта 2025 10:38

На главу Пентагона подали в суд

В Литве цены на молоко выросли на 30%
26 марта 2025 10:38

В Литве цены на молоко выросли на 30%

Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки
26 марта 2025 09:38

Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки