Парламент Армении проголосовал за вступление страны в ЕС

Парламентом Армении во 2-м чтении принят законопроект о вхождении страны в ЕС, пишет ТАСС.

64 депутата парламента отдали свои голоса «за» законопроект о вступлении в Европейский союз. Большая часть парламентариев, которые выступили в поддержку документа, представляют правящую партию «Гражданский договор». «Против» – голосовали 7 депутатов.

При этом члены крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» приняли решение в голосовании участие не принимать. «Авантюра правящего большинства продолжается», – подчеркнул секретарь фракции Арцвик Минасян до начала голосования.