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На главу Пентагона подали в суд

26 марта 2025 10:38
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На главу Пентагона подали в суд. Пит Хегсет стал фигурантом громкого скандала. Его обвиняют в использовании мессенджера Signal для обсуждения боевых действий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямо в чате чиновник делился конфиденциальной информацией, а именно – деталями предстоящих ударов по хуситам.

На главу Пентагона подали в суд-2

Назывались не только цели, но также время атак и оружие. Одни в Штатах расценили подобное как тревожный сигнал для правительства. Другие не увидели в произошедшем злого умысла. Среди «защитников» Хегсета и глава США. Трамп заявил, что сохраняет доверие ко всем участникам своей команды, которая занимается вопросами безопасности. Но есть и третье мнение о случившемся. Ряд экспертов считают, что слив данных запланированный, а все происходящее – не более чем очередная провокация.

# Международная политика

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