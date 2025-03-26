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В Литве цены на молоко выросли на 30%

26 марта 2025 10:38
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Тенденция на подорожание – так сами литовцы характеризуют обстановку в стране. В первую очередь, речь идет о продуктах питания. Только цены на молоко за год выросли более чем на 30 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве цены на молоко выросли на 30%-2

Профильные специалисты признают: промышленность Литвы «ползет вниз», в то время как цены только вверх. Сегодня задача молочной отрасли страны – вернуться к советским показателям, заявили эксперты. Но и это сделать непросто. Ведь стоимость сырья – одна из самых высоких в Европе. Повышение тарифов на энергоносители и увеличение налогов спровоцировали рост цен. Производителям, чьи расходы тоже не стоят на месте, ничего не остается, кроме как отыгрываться на покупателях. А они, в свою очередь, голосуют кошельком. Люди стали меньше покупать продукты питания и больше экономить. Сейчас инфляция в Литве достигла без малого 22,5 %.

# Кризис в ЕС

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