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Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях

04 декабря 2024 07:29
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Парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях-2

В результате 21 депутат проголосовал против ратификации соглашения, двое воздержались. Отметим, документ между странами был подписан в конце октября. Попытка его ратификации в середине ноября привела к протестам и беспорядкам и последующей отставке президента и правительства страны. По мнению оппозиции, соглашение позволит легализовать продажу апартаментов в Абхазии.

# Инвестиции

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