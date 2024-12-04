Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях

Парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате 21 депутат проголосовал против ратификации соглашения, двое воздержались. Отметим, документ между странами был подписан в конце октября. Попытка его ратификации в середине ноября привела к протестам и беспорядкам и последующей отставке президента и правительства страны. По мнению оппозиции, соглашение позволит легализовать продажу апартаментов в Абхазии.