Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях

Показатели рождаемости в Евросоюзе снизились до рекордно низких значений

Показатель стал самым низким за всю историю сбора информации. Прогнозировалось, что рождаемость в Евросоюзе в 2023 году будет на уровне 4 миллионов детей. Но цифра оказалась ниже, упав более чем на 5 %.