Депутат Рады Украины заявил, что готов поручиться за бизнесмена Коломойского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что готов взять на себя личное ручательство за обвиняемого в мошенничестве украинского предпринимателя Игоря Коломойского, пишет РИА Новости.

Служба безопасности Украины обвиняет его в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Киевский суд назначил Коломойскому 2 месяца ареста и установил залог в размере 509 млн гривен (около 13,7 млн долл.). Защитник Коломойского Александр Лысак заявил, что его подзащитный не собирается платить залог и намерен обжаловать судебное решение.

Дубинский написал, что выражает готовность поддерживать в суде Коломойского и при необходимости выступать в роли гаранта. Он также заметил, что его удивляет, как многие люди делают вид, что не знают Коломойского, и особо подчеркнул, что власть стремится скрыть факт многомиллиардных затрат на армию.