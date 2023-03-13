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В Киеве запланировали рекордное увеличение военных расходов

13 марта 2023 06:26
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Новости Украины. Украина увеличит военные расходы на 3,5 миллиарда долларов, что станет рекордом за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве запланировали рекордное увеличение военных расходов-1

При этом международное сообщество сходится во мнении, что украинская экономика уже на грани коллапса и спасти ее может только внешнее финансирование. Неутешительными для Киева прогнозами поделилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Повышение расходов на оборону Украины проходит на фоне демонстраций во многих странах против военной поддержки Киева. Так, отменить спонсирование украинского конфликта потребовали чехи. «Это не наша война!» – скандировали и жители Польши.

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# Международная политика # Кристалина Георгиева # Новости Украины # Фотофакт

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