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Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе

30 сентября 2020 15:41
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Продолжаем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. На спорной территории идут активные вооруженные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.  

Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе-1

Воскресное утро в Степанакерте внезапно разорвали звуки бомбежки. Нину, которая только проснулась, бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война».

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Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе-4

Нина Мирзоева, жительница села Арзни:  
27 числа утром, когда я должна была вернуться из Степанакерта домой, потому что я была в отпуске у бабушки (он так у нас удачно закончился), в 07:30, в 07:10 где-то примерно начался обстрел жилого населения. Утром я как-то поймала точку Wi-Fi с каким-то домом, не знаю, с каким. Звоню отцу: «Папа, я не приеду». Он не понимает, в чем дело. Я пишу ему: «Папа, тут стреляют». И все, на этом у нас и оборвалась связь.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # общество # Нина Мирзоева # Фотофакт

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