Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе

Нина Мирзоева, жительница села Арзни:

27 числа утром, когда я должна была вернуться из Степанакерта домой, потому что я была в отпуске у бабушки (он так у нас удачно закончился), в 07:30, в 07:10 где-то примерно начался обстрел жилого населения. Утром я как-то поймала точку Wi-Fi с каким-то домом, не знаю, с каким. Звоню отцу: «Папа, я не приеду». Он не понимает, в чем дело. Я пишу ему: «Папа, тут стреляют». И все, на этом у нас и оборвалась связь.