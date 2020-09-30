Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе

Продолжаем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. На спорной территории идут активные вооруженные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Воскресное утро в Степанакерте внезапно разорвали звуки бомбежки. Нину, которая только проснулась, бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война».
Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице
Нина Мирзоева, жительница села Арзни:
27 числа утром, когда я должна была вернуться из Степанакерта домой, потому что я была в отпуске у бабушки (он так у нас удачно закончился), в 07:30, в 07:10 где-то примерно начался обстрел жилого населения. Утром я как-то поймала точку Wi-Fi с каким-то домом, не знаю, с каким. Звоню отцу: «Папа, я не приеду». Он не понимает, в чем дело. Я пишу ему: «Папа, тут стреляют». И все, на этом у нас и оборвалась связь.