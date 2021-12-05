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Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов

05 декабря 2021 11:32
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Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов-1

Эта поездка – очередной этап понтифика в средиземноморском турне, в ходе которого он обращает внимание на проблему миграционного кризиса. Папа посетит временный лагерь, где на данный момент проживают почти 2 500 людей, в основном афганцев, ищущих убежища.  

Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов-4

Напомним, для беженцев, которые спасались от войны, бедности или преследований на Ближнем Востоке, Греция долгое время была воротами в ЕС. Ранее Папа Франциск назвал массовую миграцию в Европу «самой большой катастрофой после Второй мировой войны».  

# Беженцы # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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