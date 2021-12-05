Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов

Папа Франциск прилетел на греческий остров Лесбос, чтобы посетить лагерь для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта поездка – очередной этап понтифика в средиземноморском турне, в ходе которого он обращает внимание на проблему миграционного кризиса. Папа посетит временный лагерь, где на данный момент проживают почти 2 500 людей, в основном афганцев, ищущих убежища.