Весь день к российскому посльству в Минске несут цветы: память жертв авиакатастрофы почтил Семён Шапиро

Новости Беларуси. Беларусь скорбит по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.

Жизнь 92 человек оборвалась в результате крушения самолета ТУ-154.

На борту находились музыканты ансамбля песни и танца имени Александрова, журналисты, военные и известный врач Елизавета Глинка.

По решению главы государства, 26 декабря в Беларуси над зданиями госучереждений приспущены государственные флаги.

А к российскому посольству в Минске люди несут цветы и зажигают свечи. Память жертв авиакастастрофы почтил и руководитель столичного региона Семен Шапиро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедию, которая произошла в России, белорусы восприняли, как личное горе.

Свои соболезнования братскому народу высказывают и обычные жители столичного региона.