Весь день к российскому посльству в Минске несут цветы: память жертв авиакатастрофы почтил Семён Шапиро

Новости Беларуси. Беларусь скорбит по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.
Жизнь 92 человек оборвалась в результате крушения самолета ТУ-154.
На борту находились музыканты ансамбля песни и танца имени Александрова, журналисты, военные и известный врач Елизавета Глинка.
По решению главы государства, 26 декабря в Беларуси над зданиями госучереждений приспущены государственные флаги.
А к российскому посольству в Минске люди несут цветы и зажигают свечи. Память жертв авиакастастрофы почтил и руководитель столичного региона Семен Шапиро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагедию, которая произошла в России, белорусы восприняли, как личное горе.
Свои соболезнования братскому народу высказывают и обычные жители столичного региона.