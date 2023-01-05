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На рыбный аукцион в Японии выставили тунца весом 212 килограммов

05 января 2023 07:58
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Новости Японии. Крупнейший рыбный рынок Японии встретил 2023-й новогодним аукционом. Ежегодно в рамках торгов желающим предлагают приобрести тунца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рыбный аукцион в Японии выставили тунца весом 212 килограммов-1

На этот раз его стоимость превысила 270 тысяч долларов, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Пойман этот голубой тунец на севере страны, в водах города Аомори. Вес рыбы составил 212 килограммов. Организаторы наконец-то довольны результатами аукциона, ранее спрос на тунца, впрочем, как и цены на него, упали из-за пандемии.

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# Аукционы # Новости Японии # Фотофакт

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