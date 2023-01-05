У берегов Флориды круизный лайнер спас 19 мигрантов

Круизный лайнер спас 19 мигрантов у берегов Флориды. На лодке они пытались перебраться в США, однако примерно в 45 километров от Кубы судно перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигрантов заметил экипаж корабля, который и провел спасательную операцию. После того как пострадавшие оказались на борту, им предоставили теплые одеяла, сменную одежду, еду, также провели медицинский осмотр. Ежегодно тысячи жителей Кубы и Гаити пытаются попасть в Штаты, спасаясь от бедности, нехватки продовольствия и высокой инфляции.