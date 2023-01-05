Прямой эфир

У берегов Флориды круизный лайнер спас 19 мигрантов

05 января 2023 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Круизный лайнер спас 19 мигрантов у берегов Флориды. На лодке они пытались перебраться в США, однако примерно в 45 километров от Кубы судно перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Флориды круизный лайнер спас 19 мигрантов-1

Мигрантов заметил экипаж корабля, который и провел спасательную операцию. После того как пострадавшие оказались на борту, им предоставили теплые одеяла, сменную одежду, еду, также провели медицинский осмотр. Ежегодно тысячи жителей Кубы и Гаити пытаются попасть в Штаты, спасаясь от бедности, нехватки продовольствия и высокой инфляции.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Непомерные счета за свет, банкротство предприятий – во Франции подвели экономические итоги года
05 января 2023 07:32

Непомерные счета за свет, банкротство предприятий – во Франции подвели экономические итоги года

Премьер Британии пообещал снизить инфляцию вдвое
05 января 2023 07:25

Премьер Британии пообещал снизить инфляцию вдвое

В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа
05 января 2023 06:41

В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа