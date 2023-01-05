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Непомерные счета за свет, банкротство предприятий – во Франции подвели экономические итоги года

05 января 2023 07:32
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Новости Франции. Экономические итоги года подвели во Франции. Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в текущей нестабильной ситуации в стране винит руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непомерные счета за свет, банкротство предприятий – во Франции подвели экономические итоги года-1

По ее словам, правительство выбрало неверный политический курс. В результате сотни фирм разоряются и закрываются. Предприятия страны просто не выдерживают взрыв цен на электричество. С особым сожалением Ле Пен высказалась о пекарях и кондитерах, поскольку они лицо французской идентичности, но им тоже пришлось прекратить собственное производство.

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# Экономический кризис # Марин Ле Пен # Новости Франции # Фотофакт

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