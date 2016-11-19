Новости Великобритании. Палата лордов британского парламента утвердила законопроект, известный как «Хартия следящих».

Это не что иное, как самая мощная слежка за гражданами в истории западной демократии.

Именно так ее охарактеризовал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Если документ подпишет королева Елизавета II,

британские спецслужбы смогут взламывать базы данных граждан и вести массовый сбор информации,

а история запросов и посещённых сайтов будет храниться на протяжении года, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.