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Нидерланды предупреждают о готовящихся в Старом Свете терактах

19 ноября 2016 13:54
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Новости Нидерландов. Нидерланды, тем временем, предупреждают о готовящихся в Старом Свете терактах.

По данным спецслужб, в Европе сейчас могут находиться до 80 террористов одной из известных группировок.

Есть вероятность, что они готовят серию нападений, аналогичных тем, которые произошли в Париже и Брюсселе. И если ранее жителей европейских стран вербовали для отправки в тот же Ирак,

то теперь боевики хотят их задействовать в подготовке терактов непосредственно в европейских государствах,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Теракт

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