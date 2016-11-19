Нидерланды предупреждают о готовящихся в Старом Свете терактах

Новости Нидерландов. Нидерланды, тем временем, предупреждают о готовящихся в Старом Свете терактах.

По данным спецслужб, в Европе сейчас могут находиться до 80 террористов одной из известных группировок.

Есть вероятность, что они готовят серию нападений, аналогичных тем, которые произошли в Париже и Брюсселе. И если ранее жителей европейских стран вербовали для отправки в тот же Ирак,

то теперь боевики хотят их задействовать в подготовке терактов непосредственно в европейских государствах,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.