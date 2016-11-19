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Саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества открылся в Перу

19 ноября 2016 16:40
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Новости Перу. Лима на два дня становится центром мировой политики. Здесь открылся саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры более 20 государств будут, в частности, обсуждать ситуацию в мировой экономике, формирование зоны свободной торговли, вопросы продовольственной безопасности.

Ожидается, что будут говорить и о борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Учитывая важность мероприятия, в городе усилена охрана.

Центральные улицы Лимы заняли полицейские и солдаты Национальной гвардии. К слову, среди участников саммита   американский президент.

Это последнее большое международное событие для Барака Обамы на этом посту,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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