Саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества открылся в Перу

Новости Перу. Лима на два дня становится центром мировой политики. Здесь открылся саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры более 20 государств будут, в частности, обсуждать ситуацию в мировой экономике, формирование зоны свободной торговли, вопросы продовольственной безопасности.

Ожидается, что будут говорить и о борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Учитывая важность мероприятия, в городе усилена охрана.

Центральные улицы Лимы заняли полицейские и солдаты Национальной гвардии. К слову, среди участников саммита – американский президент.

Это последнее большое международное событие для Барака Обамы на этом посту,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.