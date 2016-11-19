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В Испании задержаны два предполагаемых вербовщика одной из террористических группировок

19 ноября 2016 16:47
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Новости Нидерландов. Нидерланды, тем временем, предупреждают о готовящихся в Старом Свете терактах. По данным спецслужб, в Европе сейчас могут находиться до 80 террористов одной из известных группировок.

 Есть вероятность, что они готовят серию нападений, аналогичных тем, которые произошли в Париже и Брюсселе.

И если ранее жителей европейских стран вербовали для отправки в тот же Ирак, то теперь боевики хотят их задействовать в подготовке терактов непосредственно в европейских государствах.

Так, двоих предполагаемых вербовщиков 19 ноября задержали испанские полицейские,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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