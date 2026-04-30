В США цены на бензин достигли четырехлетнего максимума – и растут рекордными темпами: за сутки стоимость топлива подскочила на 6 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая цена зафиксирована в Калифорнии: почти 6 долларов за галлон (это около 4 литров). Штат стал лидером по стоимости топлива в стране. До середины апреля цены снижались – после объявления о ближневосточном перемирии. Но из-за обострения ситуации на рынке котировки вновь пошли вверх. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.