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В США цены на бензин достигли четырехлетнего максимума

30 апреля 2026 07:15
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В США цены на бензин достигли четырехлетнего максимума – и растут рекордными темпами: за сутки стоимость топлива подскочила на 6 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США цены на бензин достигли четырехлетнего максимума-2

Самая высокая цена зафиксирована в Калифорнии: почти 6 долларов за галлон (это около 4 литров). Штат стал лидером по стоимости топлива в стране. До середины апреля цены снижались – после объявления о ближневосточном перемирии. Но из-за обострения ситуации на рынке котировки вновь пошли вверх. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

# США # Новости США

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