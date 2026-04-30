Большинство испанцев недовольны политикой властей – опрос

Опрос показал: большинство испанцев недовольны политикой властей и считают, что жизнь стала хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 55 % респондентов полагают, что страна менее благополучна, чем 10 лет назад, а свыше 60 % уверены: сейчас жить опаснее. Главные причины тревоги – рост стоимости жизни и жилищный кризис. Доверие к правительству низкое: 65 % испанцев считают, что власти не защищают их интересы.