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Румыния планирует создать «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников

30 апреля 2026 06:15
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Румыния планирует создать «стену» из средств ПВО для защиты воздушной границы от беспилотников, сообщили в Министерстве обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румыния планирует создать «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников-2

В зонах с высоким риском пролета дронов оборону уже усилили, но из-за быстрого совершенствования технологий система остается уязвимой. Полностью гарантировать защиту от разведывательных и боевых беспилотников Министерство пока не может. Сейчас военные решают проблему мобильно: средства ПВО постоянно перемещают в разные районы – в зависимости от оперативной обстановки.

# Новости Румынии

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