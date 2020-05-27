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Стрельба в Торонто: погиб один человек, двое ранены

27 мая 2020 08:28
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Новости Канады. Стрельба в канадском Торонто: один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Торонто: погиб один человек, двое ранены-1

Инцидент произошел в центре города. Просмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, правоохранители пришли к выводу, что нападение было спланировано. Почти час неизвестные в припаркованном автомобиле ждали 21-летнего мужчину и 15-летнего подростка, а когда те подошли к своей машине, началась стрельба. Помимо мужчины и ребенка ранения также получила случайная прохожая.

Стрельба в Торонто: погиб один человек, двое ранены-4

В городе объявлен план-перехват. Злоумышленников ищут.

# Стрельба # Фотофакт

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