Стрельба в Торонто: погиб один человек, двое ранены

Новости Канады. Стрельба в канадском Торонто: один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в центре города. Просмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, правоохранители пришли к выводу, что нападение было спланировано. Почти час неизвестные в припаркованном автомобиле ждали 21-летнего мужчину и 15-летнего подростка, а когда те подошли к своей машине, началась стрельба. Помимо мужчины и ребенка ранения также получила случайная прохожая.