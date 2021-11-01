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Ожидается экстремальная погода. Последние 7 лет стали самыми тёплыми за историю наблюдения

01 ноября 2021 08:32
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Новости Великобритании. Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил глава всемирной метеорганизации при ООН на климатическом саммите в Глазго.  

Ожидается экстремальная погода. Последние 7 лет стали самыми тёплыми за историю наблюдения-1

По его словам, последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, и температура будет повышаться, пока будут повышаться вредные выбросы.  

Ожидается экстремальная погода. Последние 7 лет стали самыми тёплыми за историю наблюдения-4

Несмотря на все меры, которые предпринимаются в мире для этого, их концентрация растет. А это означает одно – увеличение числа экстремальных погодных явлений, в том числе аномальной жары и сильных дождей.  

Ожидается экстремальная погода. Последние 7 лет стали самыми тёплыми за историю наблюдения-7

И еще одна проблема, с которой столкнулось человечество, – это состояние мирового океана. За последние несколько лет его уровень повысился почти на 4,5 сантиметра. И это во многом связано с таянием основных ледников.  

# Экология # Петтери Таалас # Фотофакт

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