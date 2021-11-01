Ожидается экстремальная погода. Последние 7 лет стали самыми тёплыми за историю наблюдения

Новости Великобритании. Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил глава всемирной метеорганизации при ООН на климатическом саммите в Глазго.

По его словам, последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, и температура будет повышаться, пока будут повышаться вредные выбросы.

Несмотря на все меры, которые предпринимаются в мире для этого, их концентрация растет. А это означает одно – увеличение числа экстремальных погодных явлений, в том числе аномальной жары и сильных дождей.