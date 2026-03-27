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Овечкина признали второй звездой НХЛ после трех шайб в матче с «Ютой»

27 марта 2026 08:16
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Овечкина признали второй звездой НХЛ после трех шайб в матче с «Ютой»-0

Российский нападающий Александр Овечкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ. В гостевом матче против «Юты Маммот» (7:4) он забросил три шайбы, оформив свой второй хет-трик в сезоне-2025/26 и 34-й в карьере. Об этом пишет РИА Новости.

Первой звездой был признан Микаэль Гранлунд из «Анахайм Дакс», который также оформил хет-трик в матче против «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ). Третьей звездой стал Брэндон Монтур («Сиэтл Кракен»), забивший два гола в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).

Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по количеству голов в матчах регулярного чемпионата. Его третий гол в этом матче стал 926-м в карьере, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Фото: pixabay

# Хоккей

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